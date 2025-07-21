2 godine garancije
Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
1 SkinProtect sečivo
1 češalj za podrezivanje
100% vodootporan
Punjivo, za mokro i suvo korišćenje
Sečivo SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacije kože za osetljivu kožu pazuha i intimnih oblasti.
Sada je naša čuvena tehnologija OneBlade spremna za vaše pazuhe i donje intimne regije, bez obzira na to koliko ste pustili dlačice da rastu. Dok brzi sekač prolazi kroz sve te dlačice brzinom od 100 puta u sekundi, zaobljene ivice i most štitnika za kožu, kao i zaobljeni vrhovi štite kožu ispod pazuha i na intimnim delovima.
Želite da ostavite malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnim delovima i ispod pazuha kako god želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm koji se lako montira.
4.2
od 5
195
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Nemke
21/07/2025
Srbija
Sjajan uređaj
Odličan uređaj! Bez ikakvih iritacija na osetljivoj koži. Zaista sve pohvale. 🙌
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Lala2006
04/08/2026
Hrvatska
Deo promocije
Proizvod je izvanredan
Proizvod sam po sebi odličan ,koristimo ga muž i ja!
Prednosti
Brz,učinkovit ,ne ostavlja tragove kao sto su pristići i slicno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-20
04/08/2026
Hrvatska
Deo promocije
Moj mali prijatelj
Koristim godinu dana I jako zadovoljan.Nema iritacije poslije brijanja pogotovo u ljeto kada su velike vrućine. Brijanje je jednostavno, ne porežem se i nisu mi do sada urasle dlačice niti jednom kako se zna desiti. Jednostavna primjena i održavanje.
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2025-06-07
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2025-06-07
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.