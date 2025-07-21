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  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu

OneBladeIntimate

QP1924/20

4.2
| (195) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod
Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
Sečivo SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacije kože za osetljivu kožu pazuha i intimnih oblasti.
Pogledajte sve prednosti

Brijanje i podrezivanje uz dodatnu zaštitu kože

Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu

  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu

  • 1 SkinProtect sečivo

  • 1 češalj za podrezivanje

  • 100% vodootporan

  • Punjivo, za mokro i suvo korišćenje

Štiti intimne oblasti

Štiti intimne oblasti

Sečivo SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacije kože za osetljivu kožu pazuha i intimnih oblasti.

Dvostrano brijanje i podrezivanje, 100% vodootporan, USB-A punjenje

Dvostrano brijanje i podrezivanje, 100% vodootporan, USB-A punjenje

Sada je naša čuvena tehnologija OneBlade spremna za vaše pazuhe i donje intimne regije, bez obzira na to koliko ste pustili dlačice da rastu. Dok brzi sekač prolazi kroz sve te dlačice brzinom od 100 puta u sekundi, zaobljene ivice i most štitnika za kožu, kao i zaobljeni vrhovi štite kožu ispod pazuha i na intimnim delovima.

Odvojivi češalj od 3 mm za lako podrezivanje dlačica

Odvojivi češalj od 3 mm za lako podrezivanje dlačica

Želite da ostavite malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnim delovima i ispod pazuha kako god želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm koji se lako montira.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.2

od 5

195

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

21/07/2025

Srbija

Srbija

Sjajan uređaj

Odličan uređaj! Bez ikakvih iritacija na osetljivoj koži. Zaista sve pohvale. 🙌

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je izvanredan

Proizvod sam po sebi odličan ,koristimo ga muž i ja!

Prednosti

Brz,učinkovit ,ne ostavlja tragove kao sto su pristići i slicno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-20

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Moj mali prijatelj

Koristim godinu dana I jako zadovoljan.Nema iritacije poslije brijanja pogotovo u ljeto kada su velike vrućine. Brijanje je jednostavno, ne porežem se i nisu mi do sada urasle dlačice niti jednom kako se zna desiti. Jednostavna primjena i održavanje.

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2025-06-07

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2025-06-07

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  • Prvi pristupite pogodnostima
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Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.