ProizvodiPodrška

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift -10%*

Početna stranica za podršku

Podrška za Philips

Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?

Philips proizvodi za negu i lepotu (uključujući aparate za brijanje, brijače, trimere, OneBlade, Head Pro, aparate za negu tela, epilatore, fenove za kosu i Lumea IPL) mogu se bezbedno nositi i koristiti u inostranstvu kada se poštuju donje smernice.

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

Najčešća pitanja

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo

Tražite nešto drugo?

Otkrijte sve opcije Philips podrške

Početna stranica za podršku