Podrška za Philips Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?

Philips proizvodi za negu i lepotu (uključujući aparate za brijanje, brijače, trimere, OneBlade, Head Pro, aparate za negu tela, epilatore, fenove za kosu i Lumea IPL) mogu se bezbedno nositi i koristiti u inostranstvu kada se poštuju donje smernice.

Putovanje avionom Različite avio-kompanije imaju različite zahteve za nošenje proizvoda na baterije u avion. Uvek proverite sa avio-kompanijom da biste saznali koji su specifični zahtevi pre putovanja. Za avio-kompanije koje dozvoljavaju litijum-jonske baterije od 100 vat-sati ili manje u ručnom prtljagu (uobičajen, ali ne i univerzalan zahtev), svi Philips proizvodi za negu i lepotu sa litijum-jonskom baterijom bez problema se uklapaju u ovo ograničenje. Ako ste u nedoumici, uvek proverite sa avio-kompanijom. Punjenje Philips proizvoda u inostranstvu Kada punite Philips proizvode za negu i lepotu u inostranstvu, uvek proverite da li je napajanje u zemlji odredišta kompatibilno sa specifikacijama punjača ili adaptera utikača koji koristite. Ove specifikacije su obično odštampane na samom utikaču/adapteru. Ako je jedina razlika broj kontakata ili oblik utikača, standardni putni adapter se može koristiti zajedno sa utikačem/adapterom koji koristite kod kuće.