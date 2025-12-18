Podrška za Philips Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?

Iako punjenje Philips aparata za brijanje nakon svakog brijanja nije neophodno, možete to raditi ako želite. Philips aparati za brijanje sadrže litijum-jonske baterije i svakodnevno punjenje ne utiče značajno na stanje baterije.

Takođe, mnogi Philips aparati za brijanje imaju indikator prazne baterije pomoću kojeg možete odrediti kada treba da napunite uređaj.