ProizvodiPodrška

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift -10%*

Početna stranica za podršku

Podrška za Philips

Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?

Iako punjenje Philips aparata za brijanje nakon svakog brijanja nije neophodno, možete to raditi ako želite. Philips aparati za brijanje sadrže litijum-jonske baterije i svakodnevno punjenje ne utiče značajno na stanje baterije.

Takođe, mnogi Philips aparati za brijanje imaju indikator prazne baterije pomoću kojeg možete odrediti kada treba da napunite uređaj. 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: HS9980/15 , HS5980/15 , HS7980/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

Najčešća pitanja

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo

Tražite nešto drugo?

Otkrijte sve opcije Philips podrške

Početna stranica za podršku