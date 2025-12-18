Podrška za Philips Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?

Možete koristiti bilo koju penu ili gel za brijanje koji su dostupni u prodaji za mokro brijanje pomoću Philips Wet & Dry električnog aparata za brijanje.

Iako mokro brijanje troši više energije i može brže isprazniti bateriju aparata, to ne utiče na performanse aparata.

Napomena: pre nego što pokvasite aparat, uvek proverite da li je vodootporan. Pogledajte korisnički priručnik (takođe dostupan onlajn) ili potražite ikonu slavine ili kade na poleđini aparata.