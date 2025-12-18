ProizvodiPodrška

Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?

Možete koristiti bilo koju penu ili gel za brijanje koji su dostupni u prodaji za mokro brijanje pomoću Philips Wet & Dry električnog aparata za brijanje.

Iako mokro brijanje troši više energije i može brže isprazniti bateriju aparata, to ne utiče na performanse aparata. 

Napomena: pre nego što pokvasite aparat, uvek proverite da li je vodootporan. Pogledajte korisnički priručnik (takođe dostupan onlajn) ili potražite ikonu slavine ili kade na poleđini aparata.

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: HS9980/15 , HS7980/15 , HS5980/15 .

