2 year warranty
Možete koristiti bilo koju penu ili gel za brijanje koji su dostupni u prodaji za mokro brijanje pomoću Philips Wet & Dry električnog aparata za brijanje.
Iako mokro brijanje troši više energije i može brže isprazniti bateriju aparata, to ne utiče na performanse aparata.
Napomena: pre nego što pokvasite aparat, uvek proverite da li je vodootporan. Pogledajte korisnički priručnik (takođe dostupan onlajn) ili potražite ikonu slavine ili kade na poleđini aparata.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: HS9980/15 , HS7980/15 , HS5980/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›
Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?
Zašto se moj proizvod puni duže nego što je očekivano?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Šta mogu da koristim za punjenje Philips proizvoda koji se pune putem USB-a?
Zašto adapter nije isporučen uz proizvod?