Kako da postavim dodatke na Philips OneBlade?

OneBlade Intimate oštrice dolaze sa pričvršćenim štitnikom za kožu, što omogućava brijanje osetljivih područja uz poboljšanu zaštitu od posekotina i povreda. Pored toga, dostupan je češalj/štitnik za telo za OneBlade Intimate, koji omogućava brzo i praktično trimovanje dlaka na telu.



Video ispod pokazuje kako se postavljaju OneBlade Intimate oštrica i češalj za telo.

Kompatibilnost: OneBlade Intimate oštrice kompatibilne su sa svim OneBlade modelima. Češalj za telo prikazan u videu ispod dizajniran je da se postavi preko štitnika za kožu i stoga je kompatibilan samo sa OneBlade Intimate oštricama.