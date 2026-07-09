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Kako da postavim dodatke na Philips OneBlade?

Da biste saznali kako se postavljaju i skidaju češljevi, štitnici i drugi dodaci sa Philips OneBlade aparata, pogledajte informacije u nastavku.

Dobro je znati: tehnike za postavljanje i skidanje češljeva i štitnika su iste bez obzira na to koji OneBlade model imate (uključujući varijante koje nisu prikazane na slici ispod).

Kako da postavim dodatke na Philips OneBlade?

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP2724/23 , QP6552/30 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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