Kako da postavim dodatke na Philips OneBlade?

Da biste saznali kako se postavljaju i skidaju češljevi, štitnici i drugi dodaci sa Philips OneBlade aparata, pogledajte informacije u nastavku.
Dobro je znati: tehnike za postavljanje i skidanje češljeva i štitnika su iste bez obzira na to koji OneBlade model imate (uključujući varijante koje nisu prikazane na slici ispod).
Češljevi za bradu fiksne dužine namenjeni su za upotrebu na dlakama na licu. Preostala dužina dlake nakon trimovanja (u milimetrima) odštampana je na češlju.
Video ispod pokazuje kako se postavlja i skida češalj. Pritisnite češalj na oštricu dok ne čujete klik, kako biste sprečili da spadne tokom upotrebe.
Kompatibilnost: češljevi za bradu fiksne dužine kompatibilni su sa svim OneBlade modelima.
Podesivi češljevi za bradu namenjeni su za upotrebu na dlakama na licu. Preostala dužina dlake nakon trimovanja (u milimetrima) odštampana je na točkiću.
Video ispod pokazuje kako se postavljaju i skidaju dva tipa podesivog češlja. Prilikom postavljanja drugog tipa podesivog češlja, uverite se da su male kuke sa donje strane češlja (najbliže krajevima zubaca češlja) zakačene preko vrha oštrice.
Kompatibilnost: prvi češalj prikazan u videu kompatibilan je samo sa OneBlade Pro (prikazan na krajnjoj desnoj strani slike u prvom odeljku ovog članka). Drugi prikazani češalj kompatibilan je sa svim OneBlade modelima.
Češalj za telo i štitnik za kožu namenjeni su za upotrebu na dlakama na telu. Preostala dužina dlake nakon trimovanja češljem za telo je 5 mm. Štitnik za kožu je dizajniran da pruži glatku kožu uz zaštitu od posekotina i povreda.
Video ispod pokazuje kako se postavljaju i skidaju dodaci. Pritisnite dodatke na oštricu dok ne čujete klik, kako biste sprečili da spadnu tokom upotrebe.
Kompatibilnost: češalj za telo i štitnik za kožu kompatibilni su sa svim OneBlade modelima.
OneBlade Intimate oštrice dolaze sa pričvršćenim štitnikom za kožu, što omogućava brijanje osetljivih područja uz poboljšanu zaštitu od posekotina i povreda. Pored toga, dostupan je češalj/štitnik za telo za OneBlade Intimate, koji omogućava brzo i praktično trimovanje dlaka na telu.
Video ispod pokazuje kako se postavljaju OneBlade Intimate oštrica i češalj za telo.
Kompatibilnost: OneBlade Intimate oštrice kompatibilne su sa svim OneBlade modelima. Češalj za telo prikazan u videu ispod dizajniran je da se postavi preko štitnika za kožu i stoga je kompatibilan samo sa OneBlade Intimate oštricama.
Zaštitni poklopac je dizajniran da spreči oštećenje oštrice tokom skladištenja ili putovanja sa Philips OneBlade aparatom.
Video ispod pokazuje kako se postavlja i skida zaštitni poklopac. Čućete klik kada poklopac bude pravilno zatvoren.
Kompatibilnost: postoje dve različite varijante zaštitnog poklopca, jedna za 360 oštrice i jedna za klasične oštrice. Ako koristite odgovarajući zaštitni poklopac za tip oštrice koju imate, on je kompatibilan bez obzira na to koji OneBlade model imate.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele:QP6506/15 , QP2724/23 , QP6552/30 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›