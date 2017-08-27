2 godine garancije
Obustavljeno
DryCare Essential
Ionic
Novi dizajn fena za kosu omogućava vam da ostvarite performanse sušenja fena od 2100 W (stopa sušenja od približno 5 g/min) uz potrošnju samo 1600 W energije. To je jednako uštedi energije od 23%*
Podarite kosi trenutnu negu uz jonsko kondicioniranje. Negativno naelektrisani joni eliminišu statičko naelektrisanje, neguju kosu i čine kutikule vlasi glatkijim, čime se intenzivira sjaj i blistavost kose. Rezultat je glatka i poslušna kosa predivnog sjaja.
Funkcija ravnomernog raspoređivanja toplote podrazumeva da fen za kosu koristi jedinstveno dizajniran izlaz vazduha da bi se osiguralo da se toplota uvek distribuira ravnomerno po kosi dok je sušite, čak i pri visokim temperaturama, čime se sprečavaju vruće tačke. Tako se obezbeđuje vrhunska zaštita kose od pregrevanja i održava se zdravom i sjajnom.
4.8
od 5
79
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Nina3
27/08/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod štedi energiju
Jako sam zadovoljna ovim sušilom za kosu. Obavlja svoj posao kako treba. Sušenje kose je jako brzo gotovo zbog velike snage, a velika prednost je to što je energetski učinkovit. Također, sprječava stvaranje elektriciteta pa mi je kosa nakon sušenja ravna i glatka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo
didsh
18/06/2020
България
Заслужава си напълно!
Сешоарът е страхотен - лек, удобен за ползване, мощен, енергоефективен, с функция за щадене на косата (йонизиращ ефект). На много добра цена!
Prednosti
Енергоспестяващ, удобен дизайн, йонизиращ ефект
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар
lavendary
09/06/2019
България
Ефикасен и лек
Търсех ефективен, лесен и най-вече лек сешоар за коса и го открих! Върши работа почти като професионаленЧ
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар
Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар
u poređenju sa Philips fenom za kosu od 2100 W (HP8230, IEC61855)