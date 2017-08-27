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  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
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  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
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  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije
  • Brzo sušenje i manja potrošnja energije

Obustavljeno

DryCare EssentialEnergetski efikasan fen za kosu

BHD029/00

4.8
| (79) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Brzo sušenje i manja potrošnja energije
Inovativno dizajniran fen za kosu Philips DryCare Essential ostvaruje performanse sušenja fena od 2100 W, a troši samo 1600 W energije.*
Pogledajte sve prednosti

Brzo sušenje i manja potrošnja energije

  • DryCare Essential

  • Ionic

Performanse sušenja od 2100 W uz potrošnju 1600 W energije

Performanse sušenja od 2100 W uz potrošnju 1600 W energije

Novi dizajn fena za kosu omogućava vam da ostvarite performanse sušenja fena od 2100 W (stopa sušenja od približno 5 g/min) uz potrošnju samo 1600 W energije. To je jednako uštedi energije od 23%*

Jonsko kondicioniranje za sjajnu kosu koja nije neposlušna

Jonsko kondicioniranje za sjajnu kosu koja nije neposlušna

Podarite kosi trenutnu negu uz jonsko kondicioniranje. Negativno naelektrisani joni eliminišu statičko naelektrisanje, neguju kosu i čine kutikule vlasi glatkijim, čime se intenzivira sjaj i blistavost kose. Rezultat je glatka i poslušna kosa predivnog sjaja.

Manje pregrevanje uz ravnomerno raspoređivanje toplote

Manje pregrevanje uz ravnomerno raspoređivanje toplote

Funkcija ravnomernog raspoređivanja toplote podrazumeva da fen za kosu koristi jedinstveno dizajniran izlaz vazduha da bi se osiguralo da se toplota uvek distribuira ravnomerno po kosi dok je sušite, čak i pri visokim temperaturama, čime se sprečavaju vruće tačke. Tako se obezbeđuje vrhunska zaštita kose od pregrevanja i održava se zdravom i sjajnom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

79

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3

27/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod štedi energiju

Jako sam zadovoljna ovim sušilom za kosu. Obavlja svoj posao kako treba. Sušenje kose je jako brzo gotovo zbog velike snage, a velika prednost je to što je energetski učinkovit. Također, sprječava stvaranje elektriciteta pa mi je kosa nakon sušenja ravna i glatka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo

18/06/2020

България

България

Заслужава си напълно!

Сешоарът е страхотен - лек, удобен за ползване, мощен, енергоефективен, с функция за щадене на косата (йонизиращ ефект). На много добра цена!

Prednosti

Енергоспестяващ, удобен дизайн, йонизиращ ефект

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар

09/06/2019

България

България

Ефикасен и лек

Търсех ефективен, лесен и най-вече лек сешоар за коса и го открих! Върши работа почти като професионаленЧ

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар

Ova recenzija je napisana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективен сешоар

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  1. u poređenju sa Philips fenom za kosu od 2100 W (HP8230, IEC61855)