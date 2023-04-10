Pojmovi za pretragu

Dodatni pribor za lepotu za žene
  • Zamenski češalj za epilator Zamenski češalj za epilator Zamenski češalj za epilator

    Satinelle Advanced Češalj za podrezivanje

    CP1532

    Zamenski češalj za epilator

    Češalj za podrezivanje idealan je za pripremno tretiranje dlačica radi ugodnije rutine epilacije. Zamenom izgubljenih ili oštećenih dodataka produžavate efektivnost uređaja.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Satinelle Advanced Češalj za podrezivanje

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Dodatni pribor za lepotu za žene

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Spisak servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Zamenski češalj za epilator

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Epilator
    • Zelena

    Lako obnovite svoj proizvod originalnim Philips delovima

    S vremena na vreme vašem proizvodu je potrebno renoviranje, ali nikada nije bilo tako lako kao sa rezervnim delovima kompanije Philips za potrošače da obnovite svoj proizvod. Sve ovo uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      za proizvode za uklanjanje dlačica
      BRE620
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.