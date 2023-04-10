Pojmovi za pretragu

  Zamenski masažer temena

    Prestige Masažer temena

    CP1975/01

    Zamenski masažer temena

    Masažer temena sa mekanim vlaknima stimuliše teme vibracijom i blagom toplotom, što doprinosi sušenju kose uz istovremeno masiranje temena.

    Prestige Masažer temena

    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Kompatibilni proizvodi

    Zamenski masažer temena

    • Fen
    • Bela-crna

    Tehničke specifikacije

    • Rezervni delovi

      Pogodno za modele za negu kose
      • BHD286
      • BHD287
      • BHD827
      • BHD829
