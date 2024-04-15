Pojmovi za pretragu

Dodatni pribor za lepotu za žene
  • Zamenska glava za brijanje sa folijom Zamenska glava za brijanje sa folijom Zamenska glava za brijanje sa folijom

    Lady Shave Glava za brijanje

    CRP505/01

    Zamenska glava za brijanje sa folijom

    Ova folija za brijanje predstavlja zaštitnu barijeru između vaše kože i reznih elemenata brijača. Za bezbedno brijanje neposredno uz kožu i mekanu, glatku kožu.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Lady Shave Glava za brijanje

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Dodatni pribor za lepotu za žene

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Spisak servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Zamenska glava za brijanje sa folijom

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Svetlozlatna

    Lako obnovite svoj proizvod originalnim Philips delovima

    S vremena na vreme vašem proizvodu je potrebno renoviranje, ali nikada nije bilo tako lako kao sa rezervnim delovima kompanije Philips za potrošače da obnovite svoj proizvod. Sve ovo uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za sledeće modele
      • HP6350/00
      • HP6350/01
      • HP6350/52
      • HP6350/54
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.