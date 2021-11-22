2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Dodatna količina pare do 90 g
Grejna ploča sa teflonskim slojem
Uklanjanje kamenca
Zahvaljujući ređem dopunjavanju vode uz veoma veliki rezervoar za vodu zapremine 220 ml možete da ispeglate više odeće odjednom.
Pegla na paru može da radi sa običnom vodom sa česme, a klizni prekidač za Calc Clean olakšava uklanjanje nakupljenog kamenca iz pegle. Da biste održali performanse Philips pegle na paru, treba da koriste funkciju uklanjanja kamenca jednom mesečno kada se koristi obična voda sa česme.
Nagrade
4.8
od 5
42
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
mama21
22/11/2021
България
Продукта има чудесни характеристики
Чудесен продукт,много бързо нагрява и е изключително лека. Най-вече ми спестява време и купа с бебешките дрешки бързо изчезва.
Prednosti
бързо нагрява
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
kitkat12345
19/02/2021
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт!
Много лесно се използва, глади перфектно, дори без пара се изглаждат дрехите, а с пара стават уникално.
Prednosti
лесно се пълни контейнера за вода
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Rinsss
23/12/2020
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт
Страхотна прахосмукачка. Лека, удобна, силна всмукателната мощност, също така компактна и лесно почистваща.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
U odnosu na prethodni asortiman Comfort