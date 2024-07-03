2 godine garancije
Novo
Metal
Poklopac sa oprugom
Svetlosni indikator
1,7 l
Bezbedni metalni delovi od nerđajućeg čelika namenjenog prehrambenoj industriji (SUS304) koji garantuju zdravu i čistu šolju vode.
Uklonjivi filter sa mikromrežicom na ispustu zaustavlja sitne čestice kamenca veličine svega 200 mikrona kako bi osigurao bistru šolju vode.
Skriveni grejni element od nerđajućeg čelika osigurava brzo kuvanje i lako čišćenje.
4.7
od 5
77
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod
Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
BrunaStar
30/08/2022
Hrvatska
Kuvalo
Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
HD9350
01/12/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.
Prednosti
Jednostavno i praktično
Mane
Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Za 25% veći od standardnog Philips metalnog aparata za kuvanje vode HD9320