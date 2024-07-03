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  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
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  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje
  • Napravljen tako da traje

Novo

Daily CollectionMetalni poklopac sa oprugom, svetlosni indikator

HD9350/90

4.7
| (77) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Napravljen tako da traje
Ovaj izdržljivi aparat za kuvanje vode napravljen je od bezbednog nerđajućeg čelika namenjenog prehrambenoj industriji i predviđen je za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu upotrebu. Philips ugrađuje 60 godina poverenja i stručnosti u ovaj elegantni i dugotrajni aparat za kuvanje vode.
Pogledajte sve prednosti

Za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu upotrebu

Napravljen tako da traje

  • Metal

  • Poklopac sa oprugom

  • Svetlosni indikator

  • 1,7 l

Bezbedan nerđajući čelik namenjen prehrambenoj industriji (SUS304)

Bezbedni metalni delovi od nerđajućeg čelika namenjenog prehrambenoj industriji (SUS304) koji garantuju zdravu i čistu šolju vode.

Filter s mikromrežicom zaustavlja sićušne čestice kamenca

Filter s mikromrežicom zaustavlja sićušne čestice kamenca

Uklonjivi filter sa mikromrežicom na ispustu zaustavlja sitne čestice kamenca veličine svega 200 mikrona kako bi osigurao bistru šolju vode.

Ravan grejni element za brzo kuvanje

Ravan grejni element za brzo kuvanje

Skriveni grejni element od nerđajućeg čelika osigurava brzo kuvanje i lako čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

77

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Kuvalo

Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

01/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.

Prednosti

Jednostavno i praktično

Mane

Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

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  1. Za 25% veći od standardnog Philips metalnog aparata za kuvanje vode HD9320