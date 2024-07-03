2 godine garancije
Metal
Poklopac sa oprugom
Svetlosni indikator
1,7 l
Bezbedni metalni delovi od nerđajućeg čelika namenjenog prehrambenoj industriji (SUS304) koji garantuju zdravu i čistu šolju vode.
Skriveni grejni element od nerđajućeg čelika osigurava brzo kuvanje i lako čišćenje.
Sistem višestrukog obezbeđenja od kuvanja na suvo sa automatskim isključivanjem kada je voda zagrejana.
4.7
od 5
77
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod
Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
BrunaStar
30/08/2022
Hrvatska
Kuvalo
Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
HD9350
01/12/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.
Prednosti
Jednostavno i praktično
Mane
Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Za 25% veći od standardnog Philips metalnog aparata za kuvanje vode HD9320