2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. 7,5 bara pritiska
Dodatna količina pare do 480 g
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l
Brava za nošenje
Čak i ako obavljate više poslova odjednom ili vam nešto drugo odvuče pažnju, nikad nećete progoreti garderobu. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP, obećavamo da ova pegla sa parnom stanicom neće progoreti tkanine koje mogu da se peglaju. Možete čak da je ostavite položenu na odeći ili na dasci za peglanje. Nema progorevanja, nema sjajnih delova. Garantovano.
Uštedite korak u nedeljnoj rutini peglanja. Neće vam trebati druga tkanina i nećete više morati da menjate podešavanja i čekate da se promeni temperatura. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, možete da ispeglate sve od teksasa do osetljive svile bez podešavanja temperature. Pegla sve radi umesto vas, automatski i trenutno.
Kada treba lako da ispeglate nezgodne nabore, pouzdajte se u naš neprekidan mlaz pare da obavi težak posao za vas. Gledajte kako nabori nestaju kada koristite dodatni mlaz pare tamo gde vam treba. On je savršen kada želite da ispeglate vertikalne zavese ili osvežite okačenu odeću.
Nagrade
5.0
od 5
43
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mima1989
13/05/2022
Srbija
Proizvod je savršen
Kod ovog modela pegle, dopada mi se što ima veliki rezervoar za vodu i mogućnost vertikalnog peglanja. Za godinu dana korišćenja primetna je velika ušteda u vremenu utrošenom na peglanje.
Prednosti
Velik rezervoar, mogućnost vertikalnog peglanja, moćan udar pare
Mane
Ništa, proizvod koji svako domaćinstvo treba da ima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna stanica
Bakic
01/12/2021
Srbija
Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike!
Odlicna ocena je zasluzena!Ne volim peglanje,ali sa ovim proizvodom je to sasvim drugacije,jednostavnije,lakse i brze! Najjaci utisak mi je to sto pegla ostaje posle svakog peglanja cista-konacno nema lepljenja! Zaista odlican proizvod!Svima bih preporucila od ❤!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7024/20 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7024/20 Parna stanica
Nadija
07/04/2022
Hrvatska
Proizvod je extra
Preporucujem kupnju ovog proizvoda jer jako je dobar
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
ušteda do 30% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom FastCare Compact pri maks. temperaturi