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  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan
  • Brz i snažan

Obustavljeno

Serija PerfectCare 7000Parna stanica

PSG7024/20

5
| (43) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brz i snažan
Serija PerfectCare 7000 napravljena je za udobnost i praktičnost. Lako rukovanje zahvaljujući odvojivom rezervoaru za vodu i snažna para za brže postizanje odličnih rezultata. Garantujemo da neće biti progorevanja na svim odevnim predmetima koji mogu da se peglaju zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

sa velikim odvojivim rezervoarom za vodu

Brz i snažan

  • Maks. 7,5 bara pritiska

  • Dodatna količina pare do 480 g

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l

  • Brava za nošenje

Garantovano bez progorevanja

Garantovano bez progorevanja

Čak i ako obavljate više poslova odjednom ili vam nešto drugo odvuče pažnju, nikad nećete progoreti garderobu. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP, obećavamo da ova pegla sa parnom stanicom neće progoreti tkanine koje mogu da se peglaju. Možete čak da je ostavite položenu na odeći ili na dasci za peglanje. Nema progorevanja, nema sjajnih delova. Garantovano.

Nema postavki koje treba menjati

Nema postavki koje treba menjati

Uštedite korak u nedeljnoj rutini peglanja. Neće vam trebati druga tkanina i nećete više morati da menjate podešavanja i čekate da se promeni temperatura. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, možete da ispeglate sve od teksasa do osetljive svile bez podešavanja temperature. Pegla sve radi umesto vas, automatski i trenutno.

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Kada treba lako da ispeglate nezgodne nabore, pouzdajte se u naš neprekidan mlaz pare da obavi težak posao za vas. Gledajte kako nabori nestaju kada koristite dodatni mlaz pare tamo gde vam treba. On je savršen kada želite da ispeglate vertikalne zavese ili osvežite okačenu odeću.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

43

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/05/2022

Srbija

Srbija

Proizvod je savršen

Kod ovog modela pegle, dopada mi se što ima veliki rezervoar za vodu i mogućnost vertikalnog peglanja. Za godinu dana korišćenja primetna je velika ušteda u vremenu utrošenom na peglanje.

Prednosti

Velik rezervoar, mogućnost vertikalnog peglanja, moćan udar pare

Mane

Ništa, proizvod koji svako domaćinstvo treba da ima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna stanica

01/12/2021

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike!

Odlicna ocena je zasluzena!Ne volim peglanje,ali sa ovim proizvodom je to sasvim drugacije,jednostavnije,lakse i brze! Najjaci utisak mi je to sto pegla ostaje posle svakog peglanja cista-konacno nema lepljenja! Zaista odlican proizvod!Svima bih preporucila od ❤!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7024/20 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7024/20 Parna stanica

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je extra

Preporucujem kupnju ovog proizvoda jer jako je dobar

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

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