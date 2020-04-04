2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem sečiva MultiPrecision
5-smerne fleksibilne glave
Prec. trimer i trimer za nos
Obrijte se glatko bez ogrebotina i posekotina. Sistem sečiva MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi po vašoj koži, istovremeno je štiteći.
Izaberite sami kako želite da se brijete. Uz oznaku Aquatec Wet & Dry možete da se opredelite za brzo, ali prijatno suvo brijanje ili da izaberete vlažno brijanje – sa gelom ili penom – čak i pod tušem.
Obrijte još brže guste delove brade zahvaljujući povećanju snage od dodatnih 20% tako što ćete aktivirati režim Turbo+.
Nagrade
4.5
od 5
629
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Paki78
04/04/2020
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan proizvod.
Odličan proizvod. Malo teže hvata npr. delove brade ispod nosa.
Prednosti
Odličan proizvod.
Mane
Prilikom registrovanja ne postoji Republika Srbija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Pero58
28/12/2018
Hrvatska
Pravi odabir.
Brijem se preko 30 godina. Preferirao sam britvice ali sad sam napokon našao ono što mi treba. Lagan, fino leži u ruci, ugodno klizi po licu, dugo traje baterija, lako se čisti... Nisam znao što propuštam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Davor0807
10/12/2017
Hrvatska
Aparat je jako dobar
Vrlo lijepo dizajniran i kvalitetno izrađen , lak za uporabu .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5110/06 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5110/06 Električni aparat za suho brijanje
Štiti 10x bolje od standardnog sečiva – testiranje obavljeno u Nemačkoj 2015, posle 21-dnevne aklimatizacije
20% veća snaga – u poređenju sa nekorišćenjem režima Turbo+