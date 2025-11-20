Pojmovi za pretragu

Aparati za brijanje lica
    Philips Shaver 500 Series Mokri i suvi električni kompaktni aparat za brijanje

    S591/05

    Philips serija 500 sa svojim kompaktnim dizajnom napravljena je da pruži brijanje uz kožu, čak i u pokretu. Uz prenosivi aparat za brijanje, izgledaće i osećaćete se najbolje bilo kada, bilo gde.

    Philips Shaver 500 Series Mokri i suvi električni kompaktni aparat za brijanje

    Glatko brijanje

    čak i u pokretu

    • SteelPrecision sečiva
    • Tehnologija Lift & Cut
    • 3D plutajuće glave
    • Kompaktan dizajn
    Brijanje uz kožu, čak i u pokretu

    Brijanje uz kožu, čak i u pokretu

    Jedinstveni rotacioni sistem brijanja Lift & Cut nežno podiže dlaku iz korena bez posekotina na koži za brijanje uz kožu.

    Efikasnost u svim pravcima

    Efikasnost u svim pravcima

    SteelPrecision sečiva koja se rotiraju za 360° hvataju dlake koje rastu u različitim pravcima. Sa 3.000.000 pokreta sečenja u minuti obezbeđuju brzo brijanje bilo kada, bilo gde.

    Prati konture lica za udobno brijanje

    Prati konture lica za udobno brijanje

    Dizajnirane da smanje iritaciju kože, 3D Floating Heads glave plutaju u tri pravca za idealan kontakt sa kožom, obezbeđujući udobno brijanje.

    Kompaktan dizajn

    Kompaktan dizajn

    Kompaktna veličina aparata za brijanje u kombinaciji sa elegantnim i modernim izgledom osigurava da se ističete sa stilom, gde god da krenete.

    Snažan, a ipak tih

    Snažan, a ipak tih

    Jak i snažan magnetni motor omogućava brijanje čak i gustih brada, za glatko brijanje uz kožu čak i u pokretu.

    Čelik otporan na koroziju koji poštuje kožu

    Čelik otporan na koroziju koji poštuje kožu

    Sečiva našeg aparata za brijanje su napravljena od evropskog hipoalergijskog čelika koji je otporan na koroziju, prijatan za kožu i štiti sečiva od nečistoća.

    Praktično suvo ili osvežavajuće mokro brijanje

    Praktično suvo ili osvežavajuće mokro brijanje

    Bilo da više volite udobno suvo brijanje ili osvežavajuće mokro brijanje gelom ili penom, aparat za brijanje se prilagođava potrebama. Uz IPX7 vodootpornost, omogućava čišćenje bez napora pod tekućom vodom.

    Snažna litijum-jonska baterija

    Snažna litijum-jonska baterija

    Iskusite praktičnost snažne Li-ion baterije sa do 40 min vremena rada brijanja jednim 1-satnim punjenjem. Potrebno je brzo brijanje? Samo priključite na 5 minuta i dobijte dovoljno snage za kompletno brijanje.

    Putna torbica za skladištenje i zaštitu aparata za brijanje

    Putna torbica za skladištenje i zaštitu aparata za brijanje

    Obezbedite da aparat za brijanje ostane bezbedan gde god da krenete. Dizajnirana sa modernom notom, ova putna torbica je više od samo zaštitnog predmeta.

    Bezbrižni na putovanjima

    Bezbrižni na putovanjima

    Magnetni poklopac održava glavu za brijanje čistom, dok putno zaključavanje sprečava da se aparat za brijanje slučajno uključi, omogućavajući uživanje u putovanju bez ikakve brige.

    Napravljen da traje

    Napravljen da traje

    Philips aparati za brijanje su izrađeni imajući u vidu preciznost i izdržljivost, obezbeđujući dugotrajne performanse. Aparati za brijanje prolaze kroz rigorozno testiranje kako bi se osigurale dosledne i trajne performanse. Uživajte u aparatu za brijanje koji odoleva testu vremena.

    Praktično punjenje

    Praktično punjenje

    U kompaniji Philips, ciljamo na održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša ambicija je da smanjimo otpad i broj USB adaptera koje stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, odgovarajuća jedinica za napajanje je dostupna preko stranice: www.philips.com/support

    Tehničke specifikacije

    • Dodaci

      Putovanja i odlaganje
      Tašna za putovanja

    • Napajanje

      Automatski napon
      5 V
      Vreme rada
      40 minuta
      Tip baterije
      Li-ion
      Punjenje
      • 1 sat za kompletno punjenje
      • 5-minutno brzo punjenje

    • Dizajn

      Boja
      Metalno crna
      Drška
      Ergonomska drška i rukovanje

    • Servisiranje

      Zamenska glava
      Zamena glavom za brijanje SH71 na svake 2 godine
      Garancija
      2 godine

    • Performanse brijanja

      Prilagođavanje konturama
      3D plutajuće glave
      Sistem za brijanje
      • SteelPrecision sečiva
      • Tehnologija Lift & Cut

    • Jednostavna upotreba

      Mokro i suvo
      Upotreba mokrog i suvog
      Čišćenje
      U potpunosti vodootporan
      Ekran
      Indikator za nivo baterije

