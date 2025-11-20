S591/05
Glatko brijanje
Philips serija 500 sa svojim kompaktnim dizajnom napravljena je da pruži brijanje uz kožu, čak i u pokretu. Uz prenosivi aparat za brijanje, izgledaće i osećaćete se najbolje bilo kada, bilo gde.Pogledajte sve pogodnosti
Jedinstveni rotacioni sistem brijanja Lift & Cut nežno podiže dlaku iz korena bez posekotina na koži za brijanje uz kožu.
SteelPrecision sečiva koja se rotiraju za 360° hvataju dlake koje rastu u različitim pravcima. Sa 3.000.000 pokreta sečenja u minuti obezbeđuju brzo brijanje bilo kada, bilo gde.
Dizajnirane da smanje iritaciju kože, 3D Floating Heads glave plutaju u tri pravca za idealan kontakt sa kožom, obezbeđujući udobno brijanje.
Kompaktna veličina aparata za brijanje u kombinaciji sa elegantnim i modernim izgledom osigurava da se ističete sa stilom, gde god da krenete.
Jak i snažan magnetni motor omogućava brijanje čak i gustih brada, za glatko brijanje uz kožu čak i u pokretu.
Sečiva našeg aparata za brijanje su napravljena od evropskog hipoalergijskog čelika koji je otporan na koroziju, prijatan za kožu i štiti sečiva od nečistoća.
Bilo da više volite udobno suvo brijanje ili osvežavajuće mokro brijanje gelom ili penom, aparat za brijanje se prilagođava potrebama. Uz IPX7 vodootpornost, omogućava čišćenje bez napora pod tekućom vodom.
Iskusite praktičnost snažne Li-ion baterije sa do 40 min vremena rada brijanja jednim 1-satnim punjenjem. Potrebno je brzo brijanje? Samo priključite na 5 minuta i dobijte dovoljno snage za kompletno brijanje.
Obezbedite da aparat za brijanje ostane bezbedan gde god da krenete. Dizajnirana sa modernom notom, ova putna torbica je više od samo zaštitnog predmeta.
Magnetni poklopac održava glavu za brijanje čistom, dok putno zaključavanje sprečava da se aparat za brijanje slučajno uključi, omogućavajući uživanje u putovanju bez ikakve brige.
Philips aparati za brijanje su izrađeni imajući u vidu preciznost i izdržljivost, obezbeđujući dugotrajne performanse. Aparati za brijanje prolaze kroz rigorozno testiranje kako bi se osigurale dosledne i trajne performanse. Uživajte u aparatu za brijanje koji odoleva testu vremena.
U kompaniji Philips, ciljamo na održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša ambicija je da smanjimo otpad i broj USB adaptera koje stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, odgovarajuća jedinica za napajanje je dostupna preko stranice: www.philips.com/support
