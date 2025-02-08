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  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe
  • Bez muke do hranljivih obroka za bebe

Obustavljeno

4-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe

SCF875/02

4.6
| (642) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Bez muke do hranljivih obroka za bebe
Razumemo da je hranljiva ishrana ključna za zdrav razvoj vaše bebe. Philips Avent aparat za pripremu zdrave hrane za bebe pomaže vam da jednostavno pripremate ukusne domaće obroke prilagođene potrebama bebe.
Pogledajte sve prednosti

Bez muke do hranljivih obroka za bebe

  • Kuvajte, miksujte, odmrz. i podgrevajte

  • Zdravo kuvanje na pari

  • Kuvajte i miksujte u jednoj posudi

  • Saveti i recepti za odvik. od dojenja

Jedinstveni način kuvanja na pari, za zdravu pripremu

Jedinstveni način kuvanja na pari, za zdravu pripremu

Kuvanje na pari je zdravo. Naša jedinstvena tehnologija omogućava pari da cirkuliše odozdo nagore, čime se garantuje ravnomerno kuvanje svih sastojaka, bez ključanja. Dobri sastojci, tekstura i tečnosti od kuvanja zadržavaju se za miksovanje.

Od kuvanja na pari do miksovanja, sve u jednoj praktičnoj posudi

Od kuvanja na pari do miksovanja, sve u jednoj praktičnoj posudi

Sve što vam je potrebno za pravljenje hranljivih obroka za bebe dostupno je u jednoj posudi. Nakon kuvanja sastojaka na pari, potrebno je samo da podignete posudu, okrenete je i fiksirate, pa da miksujete do željene konzistencije.

Od pirea do komada, za svaku fazu na putu

Od pirea do komada, za svaku fazu na putu

Od veoma fino ispasiranog voća i povrća, preko kombinovanja mesa, ribe i mahunarki, do tekstura sa krupnijim komadima. Naš 4-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe pruža vam podršku u svim fazama.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

642

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

08/02/2025

Srbija

Srbija

Sve najbolje

Veoma sam zadovoljna blenderom, za veoma kratko vreme gotova kasica za bebu a dok se kasica sprema mama moze da uziva sa svojom bebom ili odmori ukoliko beba tada spava. Zaista svaka preporuka.

Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1

Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1

27/06/2024

Srbija

Srbija

Proizvod bez greske za svaku preporuku

Iskreno jako sam se dvoumila da li da ga kupim.Mislila sam blender kao i svaki drugi jer svako od nas u kuci ima secka ili rucni mikser. Ja sam prelomila iz razloga sto sve ide u istu posudu,kuvanje na pari okrenes i izblendas.U odnosu na druge brendove gde moras da presipas u posebne posude da bi izblendao skuvanu hranu.Nisam se pokajala ni sekude,jako je mocan vredi svaki dinar.Kuvanje na pari daje savrsen ukus kasica, cuva ono najkvalitetnije u vocu i povrcu,mogu da odmrznem i podgrejem kasicu za svoju bebu. ZA SVAKU PREPORUKU AVENT!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1

10/06/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod

Odabrala sam ovaj aparat zbog brze i lake pripreme za bebu. Sve hranjivo ostaje u samom obroku, nema bespotrebne vode koja će odneti sve vitamine sa sobom u odvod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1

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