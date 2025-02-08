2 godine garancije
Obustavljeno
Kuvajte, miksujte, odmrz. i podgrevajte
Zdravo kuvanje na pari
Kuvajte i miksujte u jednoj posudi
Saveti i recepti za odvik. od dojenja
Kuvanje na pari je zdravo. Naša jedinstvena tehnologija omogućava pari da cirkuliše odozdo nagore, čime se garantuje ravnomerno kuvanje svih sastojaka, bez ključanja. Dobri sastojci, tekstura i tečnosti od kuvanja zadržavaju se za miksovanje.
Sve što vam je potrebno za pravljenje hranljivih obroka za bebe dostupno je u jednoj posudi. Nakon kuvanja sastojaka na pari, potrebno je samo da podignete posudu, okrenete je i fiksirate, pa da miksujete do željene konzistencije.
Od veoma fino ispasiranog voća i povrća, preko kombinovanja mesa, ribe i mahunarki, do tekstura sa krupnijim komadima. Naš 4-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe pruža vam podršku u svim fazama.
4.6
od 5
642
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Tamara25
08/02/2025
Srbija
Sve najbolje
Veoma sam zadovoljna blenderom, za veoma kratko vreme gotova kasica za bebu a dok se kasica sprema mama moze da uziva sa svojom bebom ili odmori ukoliko beba tada spava. Zaista svaka preporuka.
Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1
Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1
Jovana2911
27/06/2024
Srbija
Proizvod bez greske za svaku preporuku
Iskreno jako sam se dvoumila da li da ga kupim.Mislila sam blender kao i svaki drugi jer svako od nas u kuci ima secka ili rucni mikser. Ja sam prelomila iz razloga sto sve ide u istu posudu,kuvanje na pari okrenes i izblendas.U odnosu na druge brendove gde moras da presipas u posebne posude da bi izblendao skuvanu hranu.Nisam se pokajala ni sekude,jako je mocan vredi svaki dinar.Kuvanje na pari daje savrsen ukus kasica, cuva ono najkvalitetnije u vocu i povrcu,mogu da odmrznem i podgrejem kasicu za svoju bebu. ZA SVAKU PREPORUKU AVENT!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1
10/06/2024
Srbija
Odličan proizvod
Odabrala sam ovaj aparat zbog brze i lake pripreme za bebu. Sve hranjivo ostaje u samom obroku, nema bespotrebne vode koja će odneti sve vitamine sa sobom u odvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF885 Aparat za kuvanje na pari / blender 4-u-1