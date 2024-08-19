Budite se spremni za pokret

Pojednostavite stvari uz ovaj digitalni FM radio sa budilnikom. Mnoštvo mesta u memoriji izuzetno olakšava pretraživanje stanica, a alarm možete da podesite tako da vas budi radio programom čija se jačina nežno povećava. Ne ustaje vam se? Samo posegnite za dugmetom za odlaganje alarma.