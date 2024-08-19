Pojmovi za pretragu

    Radio sa budilnikom

    TAR3305/12

    Prosečna ocena / 5
    Pojednostavite stvari uz ovaj digitalni FM radio sa budilnikom. Mnoštvo mesta u memoriji izuzetno olakšava pretraživanje stanica, a alarm možete da podesite tako da vas budi radio programom čija se jačina nežno povećava. Ne ustaje vam se? Samo posegnite za dugmetom za odlaganje alarma.

    Radio sa budilnikom

    Budite se spremni za pokret

    • FM, digitalno pretraživanje
    • Dvostruki alarm

    FM digitalni radio

    FM tjuner pruža jasan prijem, a možete da memorišete do 10 omiljenih stanica. Displej jasno prikazuje vreme.

    Tajmer za spavanje. Uspavajte se slušajući radio.

    Utonite u okrepljujući san uz omiljenu stanicu u pozadini. Tajmer za spavanje možete da podesite tako da reprodukuje radio do 2 sata. Nakon što unapred podešeno vreme istekne, radio se isključuje.

    Dvostruki alarm. Jedan budilnik, dva buđenja.

    Funkcija dvostrukog alarma vam omogućava da podesite dva različita alarma, dok funkcija nežnog buđenja reprodukuje radio program čija se jačina postepeno povećava kako biste lakše započeli dan.

    Rezervno napajanje pomoću baterije u slučaju nestanka struje

    Ovaj radio sa budilnikom ima rezervno napajanje pomoću baterije. Ako nestane struje, nema potrebe da resetujete sat, a postavke alarma će ostati sačuvane.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      200 mW
      Zvučni sistem
      Mono

    • Zvučnici

      Prečnik drajvera punog opsega
      2"
      Broj drajvera punog opsega
      1

    • Mogućnost priključivanja

      Bluetooth
      Ne
      Audio in
      Ne

    • Podešivač / Prijem / Prenos

      Antenski
      FM antena
      Opseg tjunera
      FM
      Broj memorisanih stanica
      10
      RDS
      Ne
      FM frekventni opseg
      87,5 - 108  MHz

    • Napajanje

      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <1 W
      Tip napajanja
      DC ulaz
      Rezervna baterija
      AAA x 2 (nisu priložene)
      Ulaz za naizmeničnu struju
      100–240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije pri radu
      <3 W

    • Dimenzije pakovanja

      Visina
      17  cm
      Način pakovanja
      Kutija
      Tip postavljanja na policu
      Ležeći
      Širina
      13.6  cm
      Dubina
      6  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      Bruto težina
      0.349  kg
      Neto težina
      0.204  kg
      Tarirana težina
      0.145  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      5.4  cm
      Širina
      13.1  cm
      Dubina
      13.1  cm
      Težina
      0.203  kg

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Garantni list
      • Vodič za brzi početak
      • Adapter za napajanje naizmeničnom strujom

    • Alarm

      Izvor alarma
      • FM radio
      • Zujalica
      Broj alarma
      2
      Sat za gašenje
      15/30/60/90/120 min
      Odlaganje (ponavljanje alarma)
      Da, 9 min

    • Sat

      Ekran
      LED
      Tip
      Digitalni

    Šta je u kutiji?

    Ostale stavke u kutiji

    • Garantni list
    • Vodič za brzi početak
