Ostale stavke u kutiji
- Garantni list
- Vodič za brzi početak
TAR3305/12
Budite se spremni za pokret
Pojednostavite stvari uz ovaj digitalni FM radio sa budilnikom. Mnoštvo mesta u memoriji izuzetno olakšava pretraživanje stanica, a alarm možete da podesite tako da vas budi radio programom čija se jačina nežno povećava. Ne ustaje vam se? Samo posegnite za dugmetom za odlaganje alarma.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
FM tjuner pruža jasan prijem, a možete da memorišete do 10 omiljenih stanica. Displej jasno prikazuje vreme.
Utonite u okrepljujući san uz omiljenu stanicu u pozadini. Tajmer za spavanje možete da podesite tako da reprodukuje radio do 2 sata. Nakon što unapred podešeno vreme istekne, radio se isključuje.
Funkcija dvostrukog alarma vam omogućava da podesite dva različita alarma, dok funkcija nežnog buđenja reprodukuje radio program čija se jačina postepeno povećava kako biste lakše započeli dan.
Ovaj radio sa budilnikom ima rezervno napajanje pomoću baterije. Ako nestane struje, nema potrebe da resetujete sat, a postavke alarma će ostati sačuvane.
Zvuk
Zvučnici
Mogućnost priključivanja
Podešivač / Prijem / Prenos
Napajanje
Dimenzije pakovanja
Dimenzije proizvoda
Dodaci
Alarm
Sat
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.