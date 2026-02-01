XD1101/10
Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
Snažan, kompaktan i efikasan — Philips usisivač sa kesom serije 1000 pruža temeljno čišćenje na svim vrstama podova, uz lako odlaganje i HEPA filter koji hvata >99,9% fine prašine.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Uživajte u velikoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 750 W. Efikasno uklanja prašinu sa tvrdih podova i tepiha, ostavljajući vaš dom svežim i čistim.
Lako se podešava nožnom pedalom za tvrde podove ili tepihe. Njegov zatvoreni dizajn obezbeđuje blizak kontakt sa površinom, čineći čišćenje bržim i efikasnijim.
Uštedite dragoceni prostor za odlaganje zahvaljujući kompaktnom i laganom dizajnu. Lako se smešta u ormariće i garderobere, a dovoljno je lagan da se bez napora podigne na policu.
HEPA sistem filtera zadržava >99,99%* sitnih čestica prašine, oslobađajući čistiji vazduh u vašem domu.
Uživajte u čišćenju bez prekida sa dometom od 9 metara od utičnice do mlaznice, koji omogućava čišćenje više prostorija i velikih površina bez promene utičnice.
Velika komora za prašinu od 3 litra i dugotrajne univerzalne kese omogućavaju optimalnu snagu usisavanja do potpunog punjenja, plus zatvoreno odlaganje bez nereda.
Dodatak za uske površine je integrisan u usisivač, pa je uvek lako dostupan za korišćenje.
Izrađeno sa preciznošću i pažnjom u Holandiji, odražavajući Philips nasleđe inovacija, kvaliteta i pouzdanosti. Registrujte se kod nas na mreži za besplatnu 2-godišnju garanciju!
Opšte specifikacije
Kompatibilnost
Težina i dimenzije
Održivost
