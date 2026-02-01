Pojmovi za pretragu

Usisivači i brisači
    Usisivač sa kesom serije 1000 Usisivač

    XD1101/10

    Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.

    Snažan, kompaktan i efikasan — Philips usisivač sa kesom serije 1000 pruža temeljno čišćenje na svim vrstama podova, uz lako odlaganje i HEPA filter koji hvata >99,9% fine prašine.

    Usisivač sa kesom serije 1000 Usisivač

    Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.

    Sa odličnom usisnom snagom i praktičnim dizajnom

    • 750 W
    • HEPA filter
    • Kompaktan i lagan
    Motor od 750 W obezbeđuje snažne performanse

    Motor od 750 W obezbeđuje snažne performanse

    Uživajte u velikoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 750 W. Efikasno uklanja prašinu sa tvrdih podova i tepiha, ostavljajući vaš dom svežim i čistim.

    Višenamenski usisni nastavak za odlično čišćenje različitih podova

    Višenamenski usisni nastavak za odlično čišćenje različitih podova

    Lako se podešava nožnom pedalom za tvrde podove ili tepihe. Njegov zatvoreni dizajn obezbeđuje blizak kontakt sa površinom, čineći čišćenje bržim i efikasnijim.

    Kompaktni dizajn za lako odlaganje

    Kompaktni dizajn za lako odlaganje

    Uštedite dragoceni prostor za odlaganje zahvaljujući kompaktnom i laganom dizajnu. Lako se smešta u ormariće i garderobere, a dovoljno je lagan da se bez napora podigne na policu.

    HEPA sistem filtera zadržava 99,9%* čestica

    HEPA sistem filtera zadržava 99,9%* čestica

    HEPA sistem filtera zadržava >99,99%* sitnih čestica prašine, oslobađajući čistiji vazduh u vašem domu.

    Veliki doseg od 9 metara pruža više čišćenja bez iskopčavanja

    Veliki doseg od 9 metara pruža više čišćenja bez iskopčavanja

    Uživajte u čišćenju bez prekida sa dometom od 9 metara od utičnice do mlaznice, koji omogućava čišćenje više prostorija i velikih površina bez promene utičnice.

    Jednostavne dugotrajne kese staju u veliku komoru za prašinu od 3 L

    Jednostavne dugotrajne kese staju u veliku komoru za prašinu od 3 L

    Velika komora za prašinu od 3 litra i dugotrajne univerzalne kese omogućavaju optimalnu snagu usisavanja do potpunog punjenja, plus zatvoreno odlaganje bez nereda.

    Dodaci na usisivaču: praktično smešteni i uvek pri ruci

    Dodaci na usisivaču: praktično smešteni i uvek pri ruci

    Dodatak za uske površine je integrisan u usisivač, pa je uvek lako dostupan za korišćenje.

    Razvijeno i dizajnirano u Holandiji

    Razvijeno i dizajnirano u Holandiji

    Izrađeno sa preciznošću i pažnjom u Holandiji, odražavajući Philips nasleđe inovacija, kvaliteta i pouzdanosti. Registrujte se kod nas na mreži za besplatnu 2-godišnju garanciju!

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Boja
      Svetli pesak
      Kapacitet za prašinu
      3 l
      Nivo buke
      <77 dB
      Radni domet
      12 metara
      Ulazna snaga (IEC)
      750 W
      Ulazna snaga (maks.)
      800 W
      Filter za motor
      Filter može da se pere
      Izduvni filter
      HEPA filter
      Spajanje cevi
      Konusni
      Ručka za nošenje
      Prednji i gornji
      Tip cevi
      Metalna teleskopska cev iz 2 dela
      Tip točka
      Plastika
      Spremište za dodatke
      Da
      Tip kese za prašinu
      s-Bag
      Uključene kese za prašinu
      x1
      Dužina kabla
      9 metara

    • Kompatibilnost

      Povezani dodaci 1
      CP1349
      Povezani dodaci 2
      CP0537 ulazni filter
      Povezani dodaci 3
      CP0538 izlazni filter
      Priloženi dodaci 1
      Višenamenska mlaznica, 2-u-1 alat za pukotine

    • Težina i dimenzije

      Dimenzije proizvoda (D x Š x V)
      411 x 269 x 241  mm
      Masa proizvoda
      3,74  kg

    • Održivost

      Pakovanje
      100% recikliranih materijala
      Korisnički priručnik
      100% reciklirani papir

    • *99,9% sakupljanja prašine na podovima sa pukotinama (IEC62885)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.