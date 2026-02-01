XD1142/10
Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
Snažan, kompaktan i efikasan — Philips usisivač sa kesom serije 1000 pruža temeljno čišćenje na svim vrstama podova, sa lakim odlaganjem i HEPA filterom koji hvata >99,9% fine prašine.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Uživajte u velikoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 750 W. Efikasno uklanja prašinu sa tvrdih podova i tepiha, ostavljajući vaš dom svežim i čistim.
Lako se podešava pomoću nožne pedale za tvrde podove ili tepihe. Njegov zatvoreni dizajn osigurava blizak kontakt sa površinom, čineći čišćenje bržim i efikasnijim.
Uštedite dragoceni prostor za odlaganje sa kompaktnim i laganim dizajnom. Lako se može smestiti u ormare i garderobere, a dovoljno je lagan da se bez napora podigne na policu.
HEPA filter sistem hvata >99,99%* sitnih čestica prašine, oslobađajući čistiji vazduh u vašem domu.
Uživajte u neprekidnom čišćenju sa dometom od 9 metara od utičnice do mlaznice, što omogućava čišćenje više prostorija i velikih površina bez promene utičnice.
Velika komora za prašinu od 3 litra i dugotrajne univerzalne kese omogućavaju optimalnu snagu usisavanja do potpunog punjenja, plus zatvoreno odlaganje bez nereda.
Dodatak za uske površine je integrisan u usisivač, pa je uvek lako dostupan za korišćenje.
Izrađeno sa preciznošću i pažnjom u Holandiji, odražavajući Philips nasleđe inovacija, kvaliteta i pouzdanosti. Registrujte se kod nas online za besplatnu 2-godišnju garanciju!
Mlaznica za nameštaj od 110 mm je dizajnirana za optimalno čišćenje mekog nameštaja poput jastuka, kauča i fotelja, čak i za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca.
Opšte specifikacije
Kompatibilnost
Težina i dimenzije
Održivost
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.