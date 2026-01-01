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10FF2M4/00
Ekran u punoj boji najbolje prikazuje fotografije uz žive, realistične boje, uz isti pun opseg boja kao na profesionalno odštampanim fotografijama.
U pitanju je efekat projekcije slajdova u obliku kolaža koji omogućava automatsko i nasumično kombinovanje različitih fotografija kako bi se izbegle neprivlačne ivice koje mogu nastati zbog fotografija koje su manje od veličine ekrana.
Fleksibilni režimi prikaza pružaju vam slobodu da prikazujete pojedinačne fotografije, u režimu sličica za brzo i jednostavno pretraživanje ili da kreirate projekciju slajdova sa najdragocenijim fotografijama.
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