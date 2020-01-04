Obustavljeno
193V5LSB2/01
Odlična LED slika sa živopisnim bojama
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz kompaktni dizajn i VESA nosač koji omogućavaju fleksibilnost radnog prostora.
V Line
18,5“ / 47 cm
Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjivanja pozadinskog osvetljenje LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.
Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.
3.3
od 5
19
Komentari
alexander the great
04/01/2020
România
Verifikovani kupac
bun
imagine clara este ok culorile contrastul bune de recomandat la prieteni
Prednosti
bun
Mane
nu are
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum upotrebe 2018-01-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum upotrebe 2018-01-04
Canibalu'
19/12/2019
România
Verifikovani kupac
Extrem de fiabil
Este un produs excelent, are culori vii, timp de raspuns foarte mic...pe ansamblu foarte multumit de aceasta alegere!
Prednosti
Multe!
Mane
Nu are!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum upotrebe 2017-12-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum upotrebe 2017-12-19
Cata84
08/05/2019
România
Cele mai bune performante
Fata de prețul de achiziție este un produs foarte bun.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 193V5LSB2 LCD monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 193V5LSB2 LCD monitor