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Obustavljeno

LCD monitor

193V5LSB2/01

3.3

| (19) Komentari

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz kompaktni dizajn i VESA nosač koji omogućavaju fleksibilnost radnog prostora.

Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

  • V Line

  • 18,5“ / 47 cm

LED tehnologija za živopisne boje

Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjivanja pozadinskog osvetljenje LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.

Ekološki prihvatljivi monitor bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Kompaktni dizajn štedi prostor

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.3

od 5

19

Komentari

04/01/2020

România

România

Verifikovani kupac

bun

imagine clara este ok culorile contrastul bune de recomandat la prieteni

Prednosti

bun

Mane

nu are

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum upotrebe 2018-01-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum upotrebe 2018-01-04

19/12/2019

România

România

Verifikovani kupac

Extrem de fiabil

Este un produs excelent, are culori vii, timp de raspuns foarte mic...pe ansamblu foarte multumit de aceasta alegere!

Prednosti

Multe!

Mane

Nu are!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum upotrebe 2017-12-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum upotrebe 2017-12-19

08/05/2019

România

România

Cele mai bune performante

Fata de prețul de achiziție este un produs foarte bun.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 193V5LSB2 LCD monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 193V5LSB2 LCD monitor

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  • Prvi pristupite pogodnostima
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  • Povrat u roku od 30 dana