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Obustavljeno

BrillianceLCD monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem

19S4QAB/01

Osnovne funkcije, efikasne performanse

Philips monitor koji koristi 25% recikliranih materijala i ima kućište bez PVC i BFR idealan je za ekološki prihvatljivu produktivnost.

Pogledajte sve prednosti

za maksimalnu produktivnost

Osnovne funkcije, efikasne performanse

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

IPS-ADS tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS-ADS tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS-ADS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS-ADS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

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