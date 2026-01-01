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Obustavljeno

LCD monitor

220V8/00

Živopisna i oštra slika koja pomera granice

Philips V Line monitor sa širokim uglom gledanja pruža doživljaj gledanja koji pomera granice; odlična vrednost uz osnovne funkcije. Funkcije poput režima protiv odbleska, LowBlue i bez treperenja omogućavaju prijatnije gledanje.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna i oštra slika koja pomera granice

  • V Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  2. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.