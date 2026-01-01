Obustavljeno
221B8LHEB/01
Jasna slika, efikasne performanse
Radite na najbolji način uz Philips Full HD monitor od 22". Oštra i živopisna Full HD slika pruža prostor i jasnoću za pregled posla. Funkcije poput podešavanja visine, režima bez treperenja i LowBlue omogućavaju prijatnije gledanje.
B Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pomeranjem prekidača za potpuno isključivanje napajanja, koji je praktično postavljen sa zadnje strane, možete potpuno da isključite monitor sa AC napajanja. To pruža nultu potrošnju energije i dodatno smanjuje karbonski otisak.
Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Komentari
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.