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Jasna slika, efikasne performanse
Radite na najbolji način uz Philips Full HD monitor od 22". Oštra i živopisna Full HD slika pruža prostor i jasnoću za pregled posla. Funkcije poput podešavanja visine, režima bez treperenja i LowBlue omogućavaju prijatnije gledanje.
B Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartErgoBase je postolje za monitor koje pruža ergonomsku udobnost pri pregledanju i organizovanje kablova. Postolje može da se okreće, naginje i rotira u različite uglove kako bi se garantovala maksimalna udobnost. Postolje sa podešavanjem visine garantuje optimalni nivo za gledanje, za smanjivanje fizičkog napora tokom dugog radnog vremena, dok organizovanje kablova smanjuje gužvu i održava radni prostor urednim i profesionalnim.
Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.
Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.
4.3
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Mane
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Prednosti
Super
Mane
Nie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Verifikovani kupac
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.