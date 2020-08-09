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Obustavljeno

LCD monitor

221B8LJEB/00

4.3

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jasna slika, efikasne performanse

Radite na najbolji način uz Philips Full HD monitor od 22". Oštra i živopisna Full HD slika pruža prostor i jasnoću za pregled posla. Funkcije poput podešavanja visine, režima bez treperenja i LowBlue omogućavaju prijatnije gledanje.

Pogledajte sve prednosti

za maksimalnu produktivnost

Jasna slika, efikasne performanse

  • B Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Postolje SmartErgoBase omogućava ergonomska podešavanja po meri čoveka

SmartErgoBase je postolje za monitor koje pruža ergonomsku udobnost pri pregledanju i organizovanje kablova. Postolje može da se okreće, naginje i rotira u različite uglove kako bi se garantovala maksimalna udobnost. Postolje sa podešavanjem visine garantuje optimalni nivo za gledanje, za smanjivanje fizičkog napora tokom dugog radnog vremena, dok organizovanje kablova smanjuje gužvu i održava radni prostor urednim i profesionalnim.

Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju

Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.

Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira

Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Mane

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Prednosti

Super

Mane

Nie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

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  1. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  2. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  3. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.