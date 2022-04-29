Obustavljeno
Pouzdan i pogodan
Naš S Line monitor pruža poslovnu efikasnost. Funkcije poput režima bez treperenja i LowBlue omogućavaju prijatniji rad i povećavaju produktivnost.
S Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.
SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
John Spider
29/04/2022
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Prednosti
Cena odpowiednią do jakości
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum upotrebe 2021-03-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum upotrebe 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Prednosti
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Mane
Nu am gasit
Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum upotrebe 2020-09-18
Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum upotrebe 2020-09-18
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.