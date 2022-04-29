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Obustavljeno

LCD monitor

221S8LDAB/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Pouzdan i pogodan

Naš S Line monitor pruža poslovnu efikasnost. Funkcije poput režima bez treperenja i LowBlue omogućavaju prijatniji rad i povećavaju produktivnost.

Pogledajte sve prednosti

za poslovnu efikasnost

Pouzdan i pogodan

  • S Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Prednosti

Cena odpowiednią do jakości

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2021-03-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Prednosti

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Mane

Nu am gasit

Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2020-09-18

Ova recenzija je napisana za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2020-09-18

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  1. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  2. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  3. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.