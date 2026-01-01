2 godine garancije
222B9T/00
B Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ovaj Philips displej koristi projektovanu kapacitivnu dodirnu tehnologiju sa u 10 tačaka za gladak odziv. U potpunosti možete da iskoristite nove mogućnosti aplikacija zasnovanih na dodiru, kao i da oživite starije aplikacije. Dodirno kucajte sa 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre sa prijateljima. Interaktivno sarađujte sa kolegama na poslu ili u školi i povećajte produktivnost i efikasnost.
U okruženjima sa nezgodnim uslovima potreban vam je monitor koji je napravljen tako da može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju. Oznake zaštite od prodiranja (IP) definisane u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 koriste se za definisanje nivoa efikasnosti zaptivanja električnih kućišta protiv prodiranja stranih tela i vlage. Ovaj Philips displej ima međunarodnu IP oznaku za otpornost na vodu i vlagu, pa može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju.
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Komentari
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Pogledajte „SmoothTouch“ u korisničkom priručniku za više detalja u vezi sa podrškom za dodir u različitim operativnim sistemima.
Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.