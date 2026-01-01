Prednja površina monitora ima oznaku IP65 za otpornost na vodu i prašinu

U okruženjima sa nezgodnim uslovima potreban vam je monitor koji je napravljen tako da može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju. Oznake zaštite od prodiranja (IP) definisane u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 koriste se za definisanje nivoa efikasnosti zaptivanja električnih kućišta protiv prodiranja stranih tela i vlage. Ovaj Philips displej ima međunarodnu IP oznaku za otpornost na vodu i vlagu, pa može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju.