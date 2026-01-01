Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!