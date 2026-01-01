Obustavljeno
223S7EJMB/01
Pouzdan, sa osnovnim funkcijama
Naš S Line monitor omogućava poslovnu efikasnost. IPS panel širokog ugla gledanja sa tehnologijom SoftBlue odličan je za produktivnost uz prijatno gledanje. Ekran bez okvira sa podešavanjem visine omogućava ređanje više monitora za proširen prikaz.
S Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.
Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.
SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931