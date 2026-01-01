ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

LCD monitor sa tehnologijom SoftBlue

223S7EJMB/01

Pouzdan, sa osnovnim funkcijama

Naš S Line monitor omogućava poslovnu efikasnost. IPS panel širokog ugla gledanja sa tehnologijom SoftBlue odličan je za produktivnost uz prijatno gledanje. Ekran bez okvira sa podešavanjem visine omogućava ređanje više monitora za proširen prikaz.

Pogledajte sve prednosti

Koje povećavaju efikasnost poslovanja

Pouzdan, sa osnovnim funkcijama

  • S Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931