ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

Full HD LCD monitor

223V7QDSB/01

4.3

| (27) Komentari | 84% preporučuje ovaj proizvod

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

  • V Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.

Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.3

od 5

27

Komentari

84%

preporučuje ovaj proizvod

09/05/2024

Srbija

Srbija

Monitor 243V7QDSB/00

Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.

Prednosti

Odličan monitor za pregledanje interneta.

Mane

Nema zamerki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-04-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-04-09

26/06/2020

България

България

Добър бюджетен монитор

Много добър монитор в съотношение цена качество. Доволен съм изцяло от покупката

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор

Datum upotrebe 2020-02-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор

Datum upotrebe 2020-02-26

23/09/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Чудовий монітор,відмінний функціонал

Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Datum upotrebe 2023-08-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Datum upotrebe 2023-08-23

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse