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Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.
SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
4.3
od 5
27
Komentari
84%
preporučuje ovaj proizvod
Tadija
09/05/2024
Srbija
Monitor 243V7QDSB/00
Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.
Prednosti
Odličan monitor za pregledanje interneta.
Mane
Nema zamerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Zlatev
26/06/2020
България
Добър бюджетен монитор
Много добър монитор в съотношение цена качество. Доволен съм изцяло от покупката
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор
Datum upotrebe 2020-02-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор
Datum upotrebe 2020-02-26
Kfelenko
23/09/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Чудовий монітор,відмінний функціонал
Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Datum upotrebe 2023-08-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Datum upotrebe 2023-08-23
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse