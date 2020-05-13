Obustavljeno
Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).
Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.
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5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Wąski
13/05/2020
Polska
Verifikovani kupac
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2020-04-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QHSB Full HD LCD monitor
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse