Obustavljeno
Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Prednosti
IPS kijelző, jó ár érték arány
Mane
Nem tudok ilyet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse