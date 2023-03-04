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Obustavljeno

LCD monitor

226E9QHAB/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Živopisni i oštri detalji, dizajn koji pomera granice

Ovaj elegantni Brilliance monitor pruža najbolji prikaz koji pomera granice. Ekran sa širokim uglovima gledanja omogućava vam da uživate u istom oštrom i živopisnom kvalitetu slike iz bilo kojeg ugla sa prednje strane. Režim bez treperenja smanjuje zamaranje očiju prilikom duže upotrebe.

Pogledajte sve prednosti

Živopisni i oštri detalji, dizajn koji pomera granice

  • E Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Igranje je glatko uz tehnologiju AMD FreeSync™

Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Uz novi Philips monitor, ni ne mora. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova iz tehnologiju AMD FreeSync™, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.

Prednosti

Ár értek arány.

Mane

Nincs

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 226E9QHAB LCD monitor

Datum upotrebe 2023-02-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 226E9QHAB LCD monitor

Datum upotrebe 2023-02-04

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  5. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.