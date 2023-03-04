Obustavljeno
226E9QHAB/00
Živopisni i oštri detalji, dizajn koji pomera granice
Ovaj elegantni Brilliance monitor pruža najbolji prikaz koji pomera granice. Ekran sa širokim uglovima gledanja omogućava vam da uživate u istom oštrom i živopisnom kvalitetu slike iz bilo kojeg ugla sa prednje strane. Režim bez treperenja smanjuje zamaranje očiju prilikom duže upotrebe.
E Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Uz novi Philips monitor, ni ne mora. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova iz tehnologiju AMD FreeSync™, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Deo promocije
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Prednosti
Ár értek arány.
Mane
Nincs
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 226E9QHAB LCD monitor
Datum upotrebe 2023-02-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 226E9QHAB LCD monitor
Datum upotrebe 2023-02-04
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.