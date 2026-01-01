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Obustavljeno

LCD monitor

226E9QSB/01

Živopisni i oštri detalji, dizajn koji pomera granice

Ovaj elegantni Brilliance monitor pruža najbolji prikaz koji pomera granice. Ekran sa širokim uglovima gledanja omogućava vam da uživate u istom oštrom i živopisnom kvalitetu slike iz bilo kojeg ugla sa prednje strane. Režim bez treperenja smanjuje zamaranje očiju prilikom duže upotrebe.

Pogledajte sve prednosti

Živopisni i oštri detalji, dizajn koji pomera granice

  • E Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira

Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju

Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultra-ljubičasti zraci mogu da oštete oči, kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalasnog plavog svetla.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.