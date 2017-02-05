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Obustavljeno

227E7QDSB LCD monitor

227E7QDSB/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

SmartContrast za duboke i detaljne nivoe crne boje

SmartContrast za duboke i detaljne nivoe crne boje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Verifikovani kupac

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 237E7QDSB Monitor LCD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 237E7QDSB Monitor LCD

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