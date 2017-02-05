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Obustavljeno

LCD monitor

237E7QDSB/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Živopisne boje, oštri detalji

Ovaj sjajni monitor sa širokim uglom gledanja i pruža živopisan prikaz boja i oštre detalje iz elegantnog kućišta koje unosi dodir svedenosti i svežine u svaki dom ili kancelariju.

Pogledajte sve prednosti

uz elegantni dizajn

Živopisne boje, oštri detalji

  • E Line

  • 23" ( 58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AH-IPS ekran daje izvanrednu sliku sa širokim uglovima gledanja

AH-IPS ekran daje izvanrednu sliku sa širokim uglovima gledanja

AH-IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, AH-IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Verifikovani kupac

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 237E7QDSB Monitor LCD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 237E7QDSB Monitor LCD

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Odricanje od odgovornosti

  1. Ovaj Philips monitor ima MHL sertifikat. Međutim, u slučaju da vaš MHL uređaj ne može da se poveže ili ne funkcioniše pravilno, uputstva potražite u najčešćim pitanjima za MHL uređaj ili direktno od proizvođača. Smernice proizvođača uređaja mogu da zahtevaju da kupite MHL kabl ili adapter određene marke da bi veza funkcionisala.

  2. Zahteva opcioni MHL mobilni uređaj i kabl. (nisu priloženi) Proverite kompatibilnost sa proizvođačem MHL uređaja.

  3. Ušteda energije u stanju pripravnosti / isključenog napajanja za ErP nije primenljiva za funkciju MHL punjenja

  4. Kompletnu listu proizvoda sa podrškom za MHL potražite na www.mhlconsortiun.org

  5. „AH-IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  6. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse