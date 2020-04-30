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BrillianceLCD monitor sa tehnologijom PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Oštar prikaz, efikasne performanse

Philips PowerSensor monitor koji koristi 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja i ima kućište bez PVC i BFR idealan je za ekološki prihvatljivu produktivnost

Pogledajte sve prednosti

uz PowerSensor

Oštar prikaz, efikasne performanse

  • B Line

  • 24 (dijagonala 24,1" / 61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Postolje SmartErgoBase omogućava ergonomska podešavanja po meri čoveka

SmartErgoBase je postolje za monitor koje pruža ergonomsku udobnost pri pregledanju i organizovanje kablova. Postolje može da se okreće, naginje i rotira u različite uglove kako bi se garantovala maksimalna udobnost. Postolje sa podešavanjem visine garantuje optimalni nivo za gledanje, za smanjivanje fizičkog napora tokom dugog radnog vremena, dok organizovanje kablova smanjuje gužvu i održava radni prostor urednim i profesionalnim.

SmartConnect putem DisplayPort, HDMI i VGA veze

Za mnoštvo načina povezivanja, ovi Philips monitori dolaze opremljeni višestrukim vezama, kao što su VGA, Display Port i univerzalni HDMI konektor, koje vam omogućavaju da uživate u nekomprimovanom videu visoke rezolucije i zvuku visokog kvaliteta. USB veze garantuju izuzetno velike brzine prenosa podataka i sveobuhvatno povezivanje. Bez obzira na izvor koji koristite, možete da budete sigurni da ovaj Philips monitor garantuje da vaša investicija neće uskoro postati ništavna.

Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa ređanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Prednosti

Uvedeny ve vlastní recenzi

Mane

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum upotrebe 2019-12-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum upotrebe 2019-12-30

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

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Odricanje od odgovornosti

  1. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  2. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  3. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse