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Obustavljeno

BrillianceLCD monitor sa tehnologijom PowerSensor

240B7QPTEB/01

Oštar prikaz, efikasne performanse

Philips PowerSensor monitor koji koristi 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja i ima kućište bez PVC i BFR idealan je za ekološki prihvatljivu produktivnost

Pogledajte sve prednosti

uz PowerSensor

Oštar prikaz, efikasne performanse

  • B Line

  • 24 (dijagonala 24,1" / 61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Tehnologija PowerSensor smanjuje potrošnju struje za do 70%

PowerSensor je ugrađen senzor prisustva koji emituje i prima bezopasne infracrvene signale da bi utvrdio da li je ispred monitora prisutna osoba i automatski smanjuje osvetljenost kad se korisnik odmakne od stola, čime se potrošnja energije smanjuje za do 70 procenata, a radni vek monitora produžava.

IPS tehnologija za pune boje i širok ugao gledanja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla – čak i u zakrenutom režimu od 90 stepeni. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalnu tačnost boja i postojanu osvetljenost.

DisplayPort izlaz za povezivanje dodatnih monitora

DisplayPort izlaz vam omogućava da povežete nekoliko monitora visoke rezolucije pomoću samo jednog kabla između prvog monitora i računara. Lančano vezivanje više monitora omogućava vam da imate čistu radnu površinu bez gomile kablova.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  3. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse