Obustavljeno
240B7QPTEB/01
Oštar prikaz, efikasne performanse
Philips PowerSensor monitor koji koristi 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja i ima kućište bez PVC i BFR idealan je za ekološki prihvatljivu produktivnost
B Line
24 (dijagonala 24,1" / 61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor je ugrađen senzor prisustva koji emituje i prima bezopasne infracrvene signale da bi utvrdio da li je ispred monitora prisutna osoba i automatski smanjuje osvetljenost kad se korisnik odmakne od stola, čime se potrošnja energije smanjuje za do 70 procenata, a radni vek monitora produžava.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla – čak i u zakrenutom režimu od 90 stepeni. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalnu tačnost boja i postojanu osvetljenost.
DisplayPort izlaz vam omogućava da povežete nekoliko monitora visoke rezolucije pomoću samo jednog kabla između prvog monitora i računara. Lančano vezivanje više monitora omogućava vam da imate čistu radnu površinu bez gomile kablova.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse