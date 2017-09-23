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Odlična LED slika sa živopisnim bojama
Uživajte u živopisnoj slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz HDMI i stereo zvučnike.
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.
Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Verifikovani kupac
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
HDMI kablovi se razlikuju u zavisnosti od regiona i modela.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse