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Obustavljeno

LCD monitor sa SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz HDMI i stereo zvučnike.

Pogledajte sve prednosti

uz stereo zvučnike

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

  • V Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

VESA stalak pruža fleksibilnost

Ekološki prihvatljivi monitor bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. HDMI kablovi se razlikuju u zavisnosti od regiona i modela.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse