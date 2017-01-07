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Odlična LED slika sa živopisnim bojama
Uživajte u živopisnoj slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz HDMI i SmartControl Lite.
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
IPS-ADS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS-ADS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
nrayanov
07/01/2017
България
Verifikovani kupac
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Prednosti
ár/érték
Mane
nincs ilyen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum upotrebe 2018-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum upotrebe 2018-04-04
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
HDMI kablovi se razlikuju u zavisnosti od regiona i modela.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse