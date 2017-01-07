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Obustavljeno

LCD monitor sa SmartControl Lite

240V5QDSB/01

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz HDMI i SmartControl Lite.

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Odlična LED slika sa živopisnim bojama

  • V Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

IPS-ADS tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS-ADS tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS-ADS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS-ADS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Ekološki prihvatljivi monitor bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

VESA stalak pruža fleksibilnost

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/01/2017

България

България

Verifikovani kupac

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Prednosti

ár/érték

Mane

nincs ilyen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum upotrebe 2018-04-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum upotrebe 2018-04-04

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. HDMI kablovi se razlikuju u zavisnosti od regiona i modela.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse