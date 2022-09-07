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MonitorZaobljeni Full HD LCD monitor

241E1SCA/00

4.8

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno opčinjava

24-inčni zaobljeni E Line ekran donosi uistinu opčinjujuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.

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Jednostavno opčinjava

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

HDMI garantuje univerzalno digitalno povezivanje

Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).

Režim za igre SmartImage, optimizovan za igrače

Novi Philips ekran za igranje ima lako dostupni meni na ekranu doteran za igrače, sa mnoštvom opcija. Režim „FPS“ (Pucanje iz prvog lica) unapređuje tamne teme u igrama i omogućava vam da vidite skrivene objekte u tamnim oblastima. Režim „Trke“ prilagođava ekran tako da pruža najkraće vreme odziva i odlične boje, uz podešavanja slike. Režim „RTS“ (Strategija u realnom vremenu) ima specijalni režim SmartFrame koji omogućava isticanje određene oblasti, kao i podešavanje veličine i slike. Igrač 1 i Igrač 2 omogućavaju vam da sačuvate lične prilagođene postavke za različite igre, čime se garantuju najbolje performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Prednosti

Качество цена

Mane

Обемността на някой от продуктите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

04/12/2020

България

България

Фантастичен монитор

Прекрасен монитор. Взех го за работа и за развлечение. Ако е на бюро е добре да е поставен по-далеч.

Prednosti

Дизайн. Лек. Достъпна цена.

Mane

Няма.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2020-11-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2020-11-04

21/11/2022

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Prednosti

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

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  1. Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

  2. Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.