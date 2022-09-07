Obustavljeno
Jednostavno opčinjava
24-inčni zaobljeni E Line ekran donosi uistinu opčinjujuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
24 (dijagonala 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).
Novi Philips ekran za igranje ima lako dostupni meni na ekranu doteran za igrače, sa mnoštvom opcija. Režim „FPS“ (Pucanje iz prvog lica) unapređuje tamne teme u igrama i omogućava vam da vidite skrivene objekte u tamnim oblastima. Režim „Trke“ prilagođava ekran tako da pruža najkraće vreme odziva i odlične boje, uz podešavanja slike. Režim „RTS“ (Strategija u realnom vremenu) ima specijalni režim SmartFrame koji omogućava isticanje određene oblasti, kao i podešavanje veličine i slike. Igrač 1 i Igrač 2 omogućavaju vam da sačuvate lične prilagođene postavke za različite igre, čime se garantuju najbolje performanse.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Кралимарко
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Prednosti
Качество цена
Mane
Обемността на някой от продуктите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Pressuser
04/12/2020
България
Фантастичен монитор
Прекрасен монитор. Взех го за работа и за развлечение. Ако е на бюро е добре да е поставен по-далеч.
Prednosti
Дизайн. Лек. Достъпна цена.
Mane
Няма.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2020-11-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2020-11-04
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Prednosti
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.