Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
Izdržljivi monitor osetljiv na dodir i otporan na vodu i prašinu, za fleksibilno korišćenje svuda sa pomičnim postoljem koje omogućuje postavljanje pod potrebnim uglovima. Omogućava jednostavno i intuitivno korišćenje različitih aplikacija, uz značajno povećanje produktivnosti.
B Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).
4.7
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
2621968
06/01/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,
proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro
Prednosti
Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra
Mane
Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Date of Use 2020-12-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Date of Use 2020-12-06
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Prednosti
Má vše a ještě něco navíc
Mane
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Date of Use 2023-10-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Date of Use 2023-10-23
József63
28/05/2023
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Prednosti
Képminőség, külső megjelenés
Mane
Nem tapasztaltam ilyet.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Date of Use 2022-04-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Date of Use 2022-04-28
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Pogledajte „SmoothTouch“ u korisničkom priručniku za više detalja u vezi sa podrškom za dodir u različitim operativnim sistemima.
Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.