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  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

MonitorLCD monitor sa tehnologijom SmoothTouch

242B9T/00

4.7

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

Izdržljivi monitor osetljiv na dodir i otporan na vodu i prašinu, za fleksibilno korišćenje svuda sa pomičnim postoljem koje omogućuje postavljanje pod potrebnim uglovima. Omogućava jednostavno i intuitivno korišćenje različitih aplikacija, uz značajno povećanje produktivnosti.

Pogledajte sve prednosti

Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

HDMI garantuje univerzalno digitalno povezivanje

Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).

USB 3.1 brzi prenos podataka

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

06/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,

proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro

Prednosti

Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra

Mane

Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

Date of Use 2020-12-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

Date of Use 2020-12-06

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Prednosti

Má vše a ještě něco navíc

Mane

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Date of Use 2023-10-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Date of Use 2023-10-23

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Prednosti

Képminőség, külső megjelenés

Mane

Nem tapasztaltam ilyet.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Date of Use 2022-04-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Date of Use 2022-04-28

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. Pogledajte „SmoothTouch“ u korisničkom priručniku za više detalja u vezi sa podrškom za dodir u različitim operativnim sistemima.

  5. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

  6. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.