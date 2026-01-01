SmartConnect putem DisplayPort, HDMI i VGA veze

Za mnoštvo načina povezivanja, ovi Philips monitori dolaze opremljeni višestrukim vezama, kao što su VGA, Display Port i univerzalni HDMI konektor, koje vam omogućavaju da uživate u nekomprimovanom videu visoke rezolucije i zvuku visokog kvaliteta. USB veze garantuju izuzetno velike brzine prenosa podataka i sveobuhvatno povezivanje. Bez obzira na izvor koji koristite, možete da budete sigurni da ovaj Philips monitor garantuje da vaša investicija neće uskoro postati ništavna.