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Obustavljeno

LCD monitor sa tehnologijom SoftBlue

243S7EJMB/01

Pouzdan, sa osnovnim funkcijama

Naš S Line monitor omogućava poslovnu efikasnost. IPS panel širokog ugla gledanja sa tehnologijom SoftBlue odličan je za produktivnost uz prijatno gledanje. Ekran bez okvira sa podešavanjem visine omogućava ređanje više monitora za proširen prikaz.

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Koje povećavaju efikasnost poslovanja

Pouzdan, sa osnovnim funkcijama

  • S Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect putem DisplayPort, HDMI i VGA veze

Za mnoštvo načina povezivanja, ovi Philips monitori dolaze opremljeni višestrukim vezama, kao što su VGA, Display Port i univerzalni HDMI konektor, koje vam omogućavaju da uživate u nekomprimovanom videu visoke rezolucije i zvuku visokog kvaliteta. USB veze garantuju izuzetno velike brzine prenosa podataka i sveobuhvatno povezivanje. Bez obzira na izvor koji koristite, možete da budete sigurni da ovaj Philips monitor garantuje da vaša investicija neće uskoro postati ništavna.

Tehnologija SoftBlue omogućava prijatnije gledanje i održava postojanost boja

SoftBlue LED tehnologija koristi pametne tehnike za smanjivanje štetnog kratkotalasnog plavog svetla bez negativnog uticaja na boje ili sliku na ekranu. SoftBlue LED tehnologija je sertifikovana od strane međunarodne organizacije za testiranje TUV Rheinland za smanjivanje količine štetnog plavog svetla.

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  6. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom