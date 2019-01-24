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Obustavljeno

LCD monitor

243V5QSBA/01

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz osnovne funkcije, kao što je SmartContrast, koja garantuje bogat i svetao prikaz slike.

Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

  • V Line

  • 23,6“ / 59,9 cm

MVA ekran za široke uglove gledanja i duboke nivoe kontrasta

MVA ekran za široke uglove gledanja i duboke nivoe kontrasta

Philips MVA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 243V5QSBA LCD monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 243V5QSBA LCD monitor

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