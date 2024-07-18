ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

Full HD LCD monitor

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

  • V Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

HDMI Ready za Full HD zabavu

Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.9

od 5

16

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Prednosti

Velikost, ovladani, DVI

Mane

Repro je septave

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Prednosti

vestavěné reproduktory

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

20/12/2022

România

România

Verifikovani kupac

Face treaba

Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.

Prednosti

Destul de mare.

Mane

Încă nu am :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Datum upotrebe 2022-11-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Datum upotrebe 2022-11-20

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse