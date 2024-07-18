Obustavljeno
Živopisna i oštra slika od ivice do ivice
Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).
3.9
od 5
16
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Prednosti
Velikost, ovladani, DVI
Mane
Repro je septave
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Prednosti
vestavěné reproduktory
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Zoli71
20/12/2022
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Face treaba
Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.
Prednosti
Destul de mare.
Mane
Încă nu am :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2022-11-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2022-11-20
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse