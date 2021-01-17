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Obustavljeno

Full HD LCD monitor

243V7QSB/01

4.8

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

Savršen svestrani monitor sa zadivljujućom slikom od ivice do ivice koja je prijatna za gledanje, kao i kompaktnim, tankim dizajnom.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna i oštra slika od ivice do ivice

  • V Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Prednosti

IPS kijelző, jó ár érték arány

Mane

Nem tudok ilyet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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