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  • Jednostavno zapanjujuće
  • Energy Label Europe E
    Jednostavno zapanjujuće
  • Jednostavno zapanjujuće
  • Jednostavno zapanjujuće
  • Jednostavno zapanjujuće

LCD monitor

245E1S/00

5
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno zapanjujuće
24-inčni E Line monitor kombinuje zapanjujuću sliku sa elegantnim dizajnom i čini radni prostor lepšim. Doživite kristalno jasnu Quad HD sliku i uglađen prikaz akcije, uz tehnologiju AMD FreeSync.
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Jednostavno zapanjujuće

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 2560x1440 (QHD)

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Kristalno jasna slika uz Quad HD rezoluciju od 2560 x 1440 piksela

Kristalno jasna slika uz Quad HD rezoluciju od 2560 x 1440 piksela

Ovi Philips ekrani pružaju kristalno jasne slike Quad HD rezolucije od 2560 x 1440 piksela. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela, što je omogućeno izvorima velike propusne moći, ovi novi ekrani će oživeti slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevan profesionalac kojem su potrebne izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik 3D grafičkih aplikacija ili finansijski stručnjak koji radi sa ogromnim tabelama, Philips ekrani će vam pružiti kristalno jasne slike.

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD

Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Prednosti

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Prednosti

Якість зображення

Mane

Все влаштовує

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.