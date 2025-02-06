2 godine garancije
E Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
2560x1440 (QHD)
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Ovi Philips ekrani pružaju kristalno jasne slike Quad HD rezolucije od 2560 x 1440 piksela. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela, što je omogućeno izvorima velike propusne moći, ovi novi ekrani će oživeti slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevan profesionalac kojem su potrebne izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik 3D grafičkih aplikacija ili finansijski stručnjak koji radi sa ogromnim tabelama, Philips ekrani će vam pružiti kristalno jasne slike.
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
5.0
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD
Ova recenzija je napisana za 245E1S Monitor LCD
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Prednosti
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S Monitor LCD
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Prednosti
Якість зображення
Mane
Все влаштовує
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 275E1S РК-монітор
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.