Obustavljeno
246E7QDAB/00
Živopisne, verne boje
Ovaj sjajni monitor sa širokim uglom gledanja i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža veran prikaz boja iz elegantnog kućišta koje unosi dodir svedenosti i svežine u svaki dom ili kancelariju.
E Line
24 (vidljivo 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Ovaj Philips monitor ima MHL sertifikat. Međutim, u slučaju da vaš MHL uređaj ne može da se poveže ili ne funkcioniše pravilno, uputstva potražite u najčešćim pitanjima za MHL uređaj ili direktno od proizvođača. Smernice proizvođača uređaja mogu da zahtevaju da kupite MHL kabl ili adapter određene marke da bi veza funkcionisala.
Zahteva opcioni MHL mobilni uređaj i kabl. (nisu priloženi) Proverite kompatibilnost sa proizvođačem MHL uređaja.
Ušteda energije u stanju pripravnosti / isključenog napajanja za ErP nije primenljiva za funkciju MHL punjenja
Kompletnu listu proizvoda sa podrškom za MHL potražite na www.mhlconsortiun.org
HDMI kablovi se razlikuju u zavisnosti od regiona i modela.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.