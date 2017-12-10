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Obustavljeno

LCD monitor sa izuzetno širokim opsegom boja

246E7QDAB/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Živopisne, verne boje

Ovaj sjajni monitor sa širokim uglom gledanja i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža veran prikaz boja iz elegantnog kućišta koje unosi dodir svedenosti i svežine u svaki dom ili kancelariju.

Pogledajte sve prednosti

uz elegantni dizajn

Živopisne, verne boje

  • E Line

  • 24 (vidljivo 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

Vrhunska sjajna završna obrada upotpunjuje dekoraciju vašeg doma

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Odricanje od odgovornosti

  1. Ovaj Philips monitor ima MHL sertifikat. Međutim, u slučaju da vaš MHL uređaj ne može da se poveže ili ne funkcioniše pravilno, uputstva potražite u najčešćim pitanjima za MHL uređaj ili direktno od proizvođača. Smernice proizvođača uređaja mogu da zahtevaju da kupite MHL kabl ili adapter određene marke da bi veza funkcionisala.

  2. Zahteva opcioni MHL mobilni uređaj i kabl. (nisu priloženi) Proverite kompatibilnost sa proizvođačem MHL uređaja.

  3. Ušteda energije u stanju pripravnosti / isključenog napajanja za ErP nije primenljiva za funkciju MHL punjenja

  4. Kompletnu listu proizvoda sa podrškom za MHL potražite na www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI kablovi se razlikuju u zavisnosti od regiona i modela.

  6. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.