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Obustavljeno

LCD monitor sa izuzetno širokim opsegom boja

246E9QJAB/00

4.3

| (29) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.

Pogledajte sve prednosti

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

DisplayPort priključak za maksimalni vizuelni doživljaj

DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

29

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

16/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

28/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-03-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-03-28

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2020-01-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2020-01-28

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

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  5. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  6. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.