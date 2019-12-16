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Obustavljeno

LCD monitor sa izuzetno širokim opsegom boja

246E9QJAB/01

4.3

| (29) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.

Pogledajte sve prednosti

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

29

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

16/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

28/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-03-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-03-28

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2020-01-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Datum upotrebe 2020-01-28

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  5. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  6. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  7. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.