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Obustavljeno

LCD monitor sa izuzetno širokim opsegom boja

246E9QSB/00

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.

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Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Ekološki prihvatljivi materijali su u skladu sa glavnim međunarodnim standardima

Kompanija Philips je posvećena korišćenju održivih, ekološki prihvatljivih materijala u svom asortimanu monitora. Za sve plastične delove kućišta, metalne delove konstrukcije i materijale ambalaže koriste se materijali koji mogu u potpunosti da se recikliraju. Na odabranim modelima koristimo do 65% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja. Strogo poštovanje RoHS standarda garantuje značajno smanjenje ili eliminisanje otrovnih supstanci poput olova. Sadržaj žive na monitorima sa CCFL pozadinskim osvetljenjem značajno je smanjen, a na monitorima sa LED pozadinskim osvetljenjem je potpuno eliminisan.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  5. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.